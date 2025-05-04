Fenerbahçe taraftarından derbiye yoğun ilgi

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Fenerbahçe'de taraftarlar derbiye yoğun ilgi gösterdi.

Fenerbahçe taraftarından derbiye yoğun ilgi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Beşiktaş’ı konuk edecek olan Fenerbahçe’de taraftarlar derbiye yoğun ilgi gösterdi.

Trendyol Süper Lig’in 34. haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş saat 19.00’da Ülker Stadyumu’nda karşılaşacak. Fenerbahçeli taraftarlar derbiye yoğun ilgi gösterdi. Sarı-lacivertli taraftarlar, erken saatlerde stat önü ve çevresinde toplandı ve tezahüratlar ve marşlarla maç saatini bekledi.

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