Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: 'Camianın beklentisinin farkındayım. Birlik olursak sezonu en güzel şekilde bitireceğiz'

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Camianın beklentisinin farkındayım. Birlik olursak sezonu en güzel şekilde bitireceğiz

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: 'Camianın beklentisinin farkındayım. Birlik olursak sezonu en güzel şekilde bitireceğiz'
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: "Camianın beklentisinin farkındayım. Birlik olursak sezonu en güzel şekilde bitireceğiz"