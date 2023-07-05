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- Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: 'Camianın beklentisinin farkındayım. Birlik olursak sezonu en güzel şekilde bitireceğiz'
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: 'Camianın beklentisinin farkındayım. Birlik olursak sezonu en güzel şekilde bitireceğiz'
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: Camianın beklentisinin farkındayım. Birlik olursak sezonu en güzel şekilde bitireceğiz
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal: "Camianın beklentisinin farkındayım. Birlik olursak sezonu en güzel şekilde bitireceğiz"