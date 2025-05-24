Fenerbahçe, THY Euroleague'de kupa için parkede

Fenerbahçe Beko, THY Euroleague Final Four finalinde Fransız ekibi Monaco ile karşı karşıya gelecek.

Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’de düzenlenen THY Euroleague Final Four’da Fenerbahçe, finalde Fransız takımı Monaco ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertliler yarı finalde Yunan ekibi Panathinaikos’u 82-76’lık skorla yenerken, Monaco da bir başka Yunan takımı Olympiakos’u 78-68 mağlup etti. Etihad Arena’da oynanacak final yarın TSİ 20.00’de başlayacak. Aynı gün saat 17.00’de 3.’lük maçı yapılacak.

7 yıl sonra final

Fenerbahçe, 2016-2018 yılları arasında üst üste 3 kez oynadığı finalin ardından bu sezon tekrar finale yükseldi. Sarı-lacivertliler, 2017 yılında Zeljko Obradovic yönetiminde müzesine götürdüğü kupayı 8 yıl sonra kazanmak için mücadele edecek.

Litvanyalı Başantrenör Sarunas Jasikevicius da kariyerindeki ikinci finalde ilk şampiyonluğunu hedefliyor. Jasikevicius, 2021’deki finalde Barcelona’nın başında A. Efes’e kaybetti.

14. randevu

Fenerbahçe ile Monaco, Euroleague’de bugüne kadar 13 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler, 7 kez parkeden galip ayrılırken, Fransız takımı ise 6 kez kazandı. İki takım arasında bu sezon oynanan maçlarda Monaco evinde 91-82, İstanbul’da ise 99-69’luk skorlarla galip geldi.

Fenerbahçe, geçtiğimiz yıl play-off’larda Monaco’yu 3-2 eleyerek adını Final Four’a yazdırmıştı.

Fenerbahçe’de Nigel Hayes-Davis 16.5 sayı, Monaco’da ise Mike James 15.9 sayı ortalaması yakalarken, bu iki isim verimlilik puanlarında da takımlarında ön plana çıkıyor.