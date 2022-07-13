SON
DAKİKA
Vitrinde kedi ve köpek satış yasağı başladı
Facianın eşiğinden dönüldü: Mangal keyfi bir mahalleyi küle çevirecekti
Dolar/Euro paritesi 1'in altında
Galatasaray günü tek antrenmanla tamamladı
Başkan Yılmaz’dan 15 Temmuz Mesajı

Fenerbahçe, Tiago Çukur ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Fenerbahçe, 19 yaşındaki forvet Tiago Çukur ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Fenerbahçe, Tiago Çukur ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıkları kapsamında transferlerini devam ettiriyor. Sarı-lacivertliler, son olarak İngiltere takımlarından Watford’da forma giyen Tiago Çukur’u 4 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu. Fenerbahçe resmi internet sitesinden ‘Ailemize hoş geldin Tiago Çukur’ başlığıyla yapılan açıklamada “Fenerbahçemiz, 19 yaşındaki genç forvet Tiago Çukur ile anlaşmaya vardı. Milli oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalandı. Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen imzada Yönetim Kurulu Üyemiz Selahattin Baki de hazır bulundu.

Tiago Çukur’a ‘Ailemize hoş geldin’ diyor; Fenerbahçemiz ile nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

Öte yandan Tiago Çukur’un transferini duyurmak amacıyla Fenerbahçe resmi sosyal medya hesabından bir video paylaşıldı.

Fenerbahçe, Tiago Çukur ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Tiago Çukur ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Tiago Çukur ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Tiago Çukur ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Tiago Çukur ile 4 yıllık sözleşme imzaladı
İHA
Editör

Bakmadan Geçme

İstanbul Valisi Yerlikaya: 'Şiddetli yağış uyarısı akşam 22.00'a kadar devam ediyor'
İstanbul Valisi Yerlikaya: 'Şiddetli yağış uyarısı akşam 22.00'a kadar devam ediyor'
Sahibinin elinden kaçan kurbanlık zor anlar yaşattı
Sahibinin elinden kaçan kurbanlık zor anlar yaşattı
Sayalar'da silahlar patladı! 1'i ağır 2 yaralı
Sayalar’da silahlar patladı! 1’i ağır 2 yaralı
Silivri'de Trafik polislerinden bilgilendirme uygulaması
Silivri’de Trafik polislerinden bilgilendirme uygulaması
Kaymakam Toğan'dan bayram mesajı
Kaymakam Toğan’dan bayram mesajı
Otobüste düşüp kemiği kırılan vatandaşa aynı otobüste şoförlük sözü verildi
Otobüste düşüp kemiği kırılan vatandaşa aynı otobüste şoförlük sözü verildi
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

SHA Silivri Haber Ajansı

Google Play'den Hemen İndirin App Store'dan Hemen İndirin