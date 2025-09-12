Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti
Fenerbahçe, Süper Lig'in 5. haftasında pazar günü Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen idman salonda core çalışmasıyla başladı. Sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla süren antrenmanda oyuncular ,2 grup halinde pas çalışmaları yaptı. Sarı-lacivertliler, taktiksel ve bireysel programlarla günün antrenmanını noktaladı.
Fenerbahçe, yarın gerçekleştireceği idmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.