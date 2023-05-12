Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında evinde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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4d
4d
4d

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında evinde Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör Jorge Jesus yönetimindeki antrenman koşu, ısınma, koordinasyon ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek.