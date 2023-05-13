Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında sahasında oynayacağı Trabzonspor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman salonda yapılan core çalışması ile başladı. Ardından sahada ısınma ve koordinasyon çalışmaları yapan sarı-lacivertliler, pas çalışmalarının ardından yapılan taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.