Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında, 4 Kasım Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında, 4 Kasım Cumartesi günü sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına bugün sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri’nde, Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarının yapıldığı antrenman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Sarı-lacivertliler, Trabzonspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla sürdürecek.