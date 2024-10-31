Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan core hareketleri ile başladı. Daha sonra sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Sarı-lacivertliler hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.