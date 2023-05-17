Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında yarın Trabzonspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam saatlerinde yaptığı idmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında yarın Trabzonspor ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam saatlerinde yaptığı idmanla tamamladı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde yapılan antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.