Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, salonda core çalışmalarıyla başladı. İkinci bölümde sahada ısınma ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenmanda futbolcular 2 grup halinde 5’e top kapma ve pas çalışmaları yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Sarı-lacivertliler, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.