Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında yarın akşam deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında yarın akşam deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde gerçekleştirilen çalışma; koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışması yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla da noktaladı.

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Hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertliler, akşam saatlerinde Trabzon’a hareket edecek.