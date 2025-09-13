Fenerbahçe - Trabzonspor maçında saat değişikliği

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Erkek Basketbol Takımı’nın yarın TSİ 21.00’de 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası’nda oynayacağı final maçı sebebiyle Trendyol Süper Lig’de saat 20.00’de başlayacak müsabakaların kulüplerin ortak kararıyla saat 19.00’a alındığını duyurdu.

TFF’nin resmi internet sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 5. haftasında, 14 Eylül 2025 Pazar günü (yarın) saat 20.00’de oynanması planlanan Fenerbahçe - Trabzonspor ve Gaziantep Futbol Kulübü - Kocaelispor müsabakalarının başlama saatleri, A Milli Erkek Basketbol Takımımızın aynı gün TSİ 21.00’de Almanya ile oynayacağı 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2025) Finali ile çakışmaması adına Federasyonumuzun ve kulüplerin ortak kararıyla 19.00 olarak güncellenmiştir.

Bu vesileyle, Avrupa basketbolunun zirvesinde ve Türk basketbol tarihinin en önemli karşılaşmalarından birinde, turnuva boyunca olduğu gibi ülkemizi başarıyla temsil edeceklerine yürekten inandığımız A Milli Erkek Basketbol Takımımıza başarılar diliyor; milletimize yaşattıkları büyük gurur ve heyecan için teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi.