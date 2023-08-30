Fenerbahçe Tribün Lideri Cem Gölbaşı'na silahlı saldırı kamerada

Bağcılar’da Fenerbahçe tribün gruplarından Genç Fenerbahçeliler (GFB) lideri Cem Gölbaşı ve 2 arkadaşının içinde bulunduğu araca yönelik yapılan saldırıda 2 arkadaşı ağır Gölbaşı ise hafif şekilde yaralanmıştı. O anlara dair görüntüler ortaya çıktı. Gölbaşı ve 2 arkadaşının yaralandığı olay sonrası saldırganların yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Tribün lideri Cem Gölbaşı, geçen Cumartesi gecesi aracındaki 2 arkadaşıyla birlikte Bağcılar’daki bir siteye girmek için sitenin giriş kapısına gelmişti. Bu sırada arkasından yanaşan bir araçtaki kişiler kalaşnikofla Cem Gölbaşı ve iki arkadaşının içinde bulunduğu aracı taramıştı. Saldırıda Cem Gölbaşı ve 2 arkadaşı yaralanmıştı. Saldırganlar kaçmış, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gelmişti. Cem Gölbaşı ve 2 arkadaşı burada yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülmüştü.

Saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Gölbaşı’nın saldırıyı ölümcül bir yara almadan atlattığı belirtilirken, 2 arkadaşının durumlarının ağır olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtilmişti. Polis ekipleri, olay yerinde inceleme yapmıştı. Olay yerinde toplanan kalaşnikof mermi kovanları incelenmek üzere emniyete götürülmüştü. Saldırı anı ise güvenlik kameralarına yansıdı. Yapılan kamera incelemesinde, saldırganların koyu renkli bir araçla yaklaşık 45 dakika site yanında siyah renkli bir araçla siteye gelen Gölbaşı’nı beklediği geldikten sonra da harekete geçerek ateş açtıkları belirlendi.

Polis saldırganların peşine

Saldırıda arada kalan ve olayla ilgisi olmayan beyaz renkli hafif ticari araç içindeki kişilerin de şans eseri olayı yara almadan atlattıkları belirtildi. Site güvenliğinin önünde oturan kişilerin de korku içinde kaçtıkları görüntülere yansıdı. Polisin saldırganları yakalamak için çalışmaları sürüyor.

Geçen yılda saldırı olmuştu

Cem Gölbaşı geçen yıl Eylül ayında Sarıyer’de gittiği bir balıkçıda da saldırıya uğramıştı. Balıkçıda çalan fasılın bitmesi üzerine çıkan tartışma da bir kişi Gölbaşı’nın kafasında şişe kırıp havaya ateş açmıştı. Polis olayın ardından Emir A., Ali Emir K., Okan H. ve Dündar H.’yi yakalamıştı.