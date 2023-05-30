Fenerbahçe tribünlerinde 'yönetim istifa' sesleri

Fenerbahçe-Antalyaspor müsabakasında sarı-lacivertli taraftarlar, Galatasaray'ın, MKE Ankaragücü karşılaşmasında 3-1'i yakalamasının ardından yönetimi istifaya davet eden tezahüratlar yaptı. Ayrıca sarı-lacivertli tribünler, eski başkan Aziz Yıldırım lehine de tezahüratlarda bulundu.

Fenerbahçe tribünlerinde 'yönetim istifa' sesleri
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Fenerbahçe-Antalyaspor müsabakasında sarı-lacivertli taraftarlar, Galatasaray’ın, MKE Ankaragücü karşılaşmasında 3-1’i yakalamasının ardından yönetimi istifaya davet eden tezahüratlar yaptı. Ayrıca sarı-lacivertli tribünler, eski başkan Aziz Yıldırım lehine de tezahüratlarda bulundu.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında sahasında Antalyaspor’u 2-0 mağlup etti. Ancak Galatasaray da Ankaragücü’nü deplasmanda 4-1 mağlup ederek bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Bu sonucun ardından sarı-lacivertli taraftarlar, ‘Ali Koç istifa’ ve ‘yönetim istifa’ diyerek, yönetimi istifaya davet etti. Bazı Fenerbahçeli taraftarların da o dakikalarda stadı terk ettiği görüldü. Fenerbahçeli taraftarlar, müsabakanın son anlarına doğru ise Aziz Yıldırım lehine tezahüratlarda bulundu.