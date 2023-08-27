Fenerbahçe, Twente maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Play-off turu rövanş maçında ddeplasmanda Hollanda ekibi Twente ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Twente maçı hazırlıklarını sürdürdü
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
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sina pırlanta
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Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Play-off turu rövanş maçında ddeplasmanda Hollanda ekibi Twente ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan idman; koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda yapılan pas çalışmalarının ardından antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.