Fenerbahçe, Twente maçı hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Play-off turu rövanş maçında ddeplasmanda Hollanda ekibi Twente ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Play-off turu rövanş maçında ddeplasmanda Hollanda ekibi Twente ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan idman; koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Dar alanda yapılan pas çalışmalarının ardından antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.