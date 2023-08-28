Fenerbahçe, Twente maçı hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında 31 Ağustos Perşembe akşamı deplasmanda Hollanda ekibi Twente ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Fenerbahçe, Twente maçı hazırlıklarını sürdürdü
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında 31 Ağustos Perşembe akşamı deplasmanda Hollanda ekibi Twente ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Samandıra Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenmanın ilk bölümü basına açık gerçekleştirildi. Koşu ve ısınma hareketlerinin ardından 3 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptılar. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla da tamamlandı.

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Çakmak Yapı
Çakmak Yapı

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.