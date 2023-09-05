Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi kadrosunu açıkladı
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerde Luan Peres, Samet Akaydin, Mert Müldür, Nazım Sangare, Bartuğ Elmaz, Emre Mor, Omar Fayed, Emre Demir, Burak Kapacak listede yer almadı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi kadrosunu açıkladı. Sarı-lacivertlilerde; Luan Peres, Samet Akaydin, Mert Müldür, Nazım Sangare, Bartuğ Elmaz, Emre Mor, Omar Fayed, Emre Demir, Burak Kapacak listede yer almadı.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu’nda Bulgaristan’dan Ludogorets, Slovakya’dan Spartak Trnava, Danimarka’dan Nordsjaelland ile mücadele edecek. Sarı-lacivertliler, Konferans Ligi kadrosunu UEFA’ya bildirdi. Listede Luan Peres, Samet Akaydin, Mert Müldür, Nazım Sangare, Bartuğ Elmaz, Emre Mor, Omar Fayed, Emre Demir, Burak Kapacak bulunmuyor.
Fenerbahçe’nin, UEFA’ya gönderdiği listede şu futbolcular var:
"Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Fred, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Joshua King, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Umut Nayir, Michy Batshuayi, Edin Dzeko."