Fenerbahçe, Ümraniyespor maçı için kampa girdi

Fenerbahçe, yarın akşam deplasmanda Ümraniyespor ile oynayacağı lig maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Jorge Jesus yönetiminde akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yapılan antrenman, koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Bu antrenmanla Ümraniyespor maçı hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılılar, tesislerde kampa girdi.