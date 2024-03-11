Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında 14 Mart Perşembe günü Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarına başladı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu rövanş maçında 14 Mart Perşembe günü Belçika ekibi Union Saint-Gilloise ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.

Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetimindeki idman, koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Pas ve şut çalışmalarıyla süren idman, bireysel çalışmalarla tamamlandı. Pendikspor ile dün oynanan maça 11’de başlayan futbolcular, antrenmanı rejenerasyon çalışmasıyla tamamladı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Sarı-lacivertlilerde sakatlığını atlatan Rodrigo Becao da takımla birlikte çalıştı.

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise maçı hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.