Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, 14 Mart Perşembe akşamı UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 turu rövanş maçında konuk edeceği Union Saint-Gilloise maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Union Saint-Gilloise maçı hazırlıklarına devam etti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Fenerbahçe, 14 Mart Perşembe akşamı UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 turu rövanş maçında konuk edeceği Union Saint-Gilloise maçı hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’ndeki idman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

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Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacak.