Fenerbahçe, Union SG maçı hazırlıklarına devam etti

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Belçika ekibi Union SG ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, Union SG maçı hazırlıklarına devam etti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
kolan
kolan
kolan
kolan

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Belçika ekibi Union SG ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda core çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmaları yapan futbolcular, idmanı pas çalışması ve dar alanda çift kale maçlarla tamamladı.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Sarı-lacivertliler, Union SG maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.