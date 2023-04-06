Fenerbahçe, Vakıfbank'a set vermedi

İki Türk temsilcisinin karşı karşıya geldiği 2023 CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Fenerbahçe Opet, Vakıfbank'ı 10-25, 23-25, 20-25 setlerle 3-0 mağlup ederek rövanş için avantaj elde etti.

Fenerbahçe, Vakıfbank'a set vermedi
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

İki Türk temsilcisinin karşı karşıya geldiği 2023 CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Fenerbahçe Opet, Vakıfbank’ı 10-25, 23-25, 20-25 setlerle 3-0 mağlup ederek rövanş için avantaj elde etti.

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: David Fernandez Fuentes (İspanya), Ozan Çağı Sarıkaya (Türkiye)

Vakıfbank: Cansu, Bajema, Zehra, Egonu, Gabi, Ogbogu, Ayça (L) (Buket, Aylin (L), Derya, Daalderop)

Fenerbahçe: Eda, Macris, Fedorovtseva, Vuchkova, Vargas, Ana Cristina, Gizem (L) (Cansu, Lazareva)

Setler: 10-25, 23-25, 20-25

Süre: 1 saat 9 dakika (18, 27, 24)