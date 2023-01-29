Fenerbahçe, Valencia ile kazandı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında sahasında karşılaştığı Kasımpaşa’yı 5-1lik skorla mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Enner Valencia, 4 gol kaydederek, galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 21. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Müsabakanın ilk bölümünde 1-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, 37. dakikada Valencia’nın penaltısıyla beraberliği sağladı. Bu golden 2 dakika sonra Valencia ile öne geçen Fenerbahçe’de ikinci yarıda Ekvadorlu oyuncu yeniden sahneye çıktı ve takımının 3. golünü kaydetti. Başarılı forvet, 69. dakikada takımının dördüncü golünü attı. Fenerbahçe’nin 5. golünü ise Batshuayi kaydetti.

Mücadeleden 4-1’lik galibiyetle ayrılan Kanarya, bu sonuçla ligdeki puanını da 44’e çıkarmış oldu.