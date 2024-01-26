Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki rekabet kadınlar süper liginde de kızışıyor

2023-2024 futbol sezonu ebedi dostluğun ve ezeli rekabetin en yoğun yaşandığı yıllardan birine sahne oluyor. Nefes kesen şampiyonluk yarışı erkek futbolunda olduğu gibi kadın futbolunda da doyasıya yaşanıyor. Fenerbahçe Petrol Ofisi ve Galatasaray Petrol Ofisi kadın futbol takımlarının oyuncuları erkek futbolcular ile başa baş bir performans sergiliyor.

Erkekler Süper Ligi’nin zirvesinde 22. hafta sonunda Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki ezeli rekabet eşit puanlarla (57) sürerken kadınların mücadele ettiği Kadın Futbol Süper Ligi’nde de 17. hafta sonunda Fenerbahçe Petrol Ofisi ve Galatasaray Petrol Ofisi takımları arasındaki rekabet 43’er puanla kıyasıya devam ediyor.

Gol kraliçeliğinde 19 golle kadınlar futbol liginde şu an zirvede yer alan Fenerbahçe Petrol Ofisi’nin milli forveti Yağmur Uraz, Türkiye’de profesyonel futbol liglerinde en golcü isim olarak öne çıkıyor. Ona en yakın isim olan Fenerbahçe’nin forveti Edin Dzeko’nun 16 golü bulunuyor.

Fenerbahçe ve Galatasaray’ın her iki ligde attıkları gol sayılarında da erkek ve kadın futbolcular arasında büyük bir denklik söz konusu. Fenerbahçe erkek futbol takımı 22 maçta 59 gol atarken, maç başına 2,68 gol ortalamasına sahip. Kadınlar liginde ise Fenerbahçe Petrol Ofisi 17 maçta 43 gol atarak 2,52 gol ortalamasıyla dikkat çekiyor. Galatasaray erkek futbol takımı da 22 maçta 46 golle 2,09 gol ortalamasına sahipken kadınlar liginde Galatasaray Petrol Ofisi’nin ise 17 maçta 40 golle maç başına 2,35 gol ortalaması bulunuyor.

Şampiyonluk düğümü derbilerde çözülecek

Son dönemlerde görülmeyen bir yarışa sahne olan liglerde, şampiyonluk düğümleri oynanacak Fenerbahçe-Galatasaray derbilerinde çözülecek. Kadın futbolunda 25. haftada, erkeklerde ise 37. haftada oynanacak derbiler, heyecanı ve aksiyonu bol maçlar olmayı vaad ediyor.