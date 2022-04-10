Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarı birbirine girdi

Bursa'da Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi iki taraftar grubu birbirine girdi. Gençlerin yoğunlukta olduğu Görükle Mahallesi'nde karşı karşıya gelen taraftar grubu arasındaki sözlü sataşmada meşaleler havada uçuştu.

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  • 10.04.2022 21:36
  • Güncelleme: 10.04.2022 21:44
Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarı birbirine girdi
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Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

Bursa’da Fenerbahçe-Galatasaray derbisi öncesi iki taraftar grubu birbirine girdi. Gençlerin yoğunlukta olduğu Görükle Mahallesi’nde karşı karşıya gelen taraftar grubu arasındaki sözlü sataşmada meşaleler havada uçuştu.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin ateşi Bursa’ya sıçradı. Üniversite öğrencilerinin yoğunlukta olduğunu Görükle Mahallesi’nde karşı karşıya gelen taraftar grupları tezahüratlarla birbirine sataştı. Karşılıklı yaklaşık 100 kişilik grubun sözlü sataşmasında meşaleler de havada uçuştu. Hiçbir şeyden haberi olmayan vatandaşların büyük korku yaşadığı olay, polis ekiplerinin müdahalesiyle son buldu.

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Olaylara karışan taraftarlar hakkında işlem başlatıldığı öğrenildi.

İHA

SHA-Y
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