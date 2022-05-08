Fenerbahçe, Vodafone Park'a geldi

Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı derbi mücadelesi için Vodafone Park'a geldi.

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  • 08.05.2022 17:52
  • Güncelleme: 08.05.2022 18:29
Fenerbahçe, Vodafone Park'a geldi
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Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı derbi mücadelesi için Vodafone Park’a geldi.

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Tesislerden taraftarların sevgi gösterileriyle ayrılan sarı-lacivertliler, yoğun güvenlik önlemleri altında maçın oynanacağı stada giriş yaptı.

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İHA

SHA Editör
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