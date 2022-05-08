Fenerbahçe, Vodafone Park'a geldi
Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı derbi mücadelesi için Vodafone Park'a geldi.
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör
Fenerbahçe, Beşiktaş ile oynayacağı derbi mücadelesi için Vodafone Park’a geldi.
Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Tesislerden taraftarların sevgi gösterileriyle ayrılan sarı-lacivertliler, yoğun güvenlik önlemleri altında maçın oynanacağı stada giriş yaptı.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN