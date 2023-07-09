Fenerbahçe'ye gönül vermiş taraftarları bir araya getirecek derneğin açılışında sona doğru

Kocaeli’de Fenerbahçe’ye gönül vermiş iş insanlarının öncülüğünde kurulan Gebze Fenerbahçeliler Derneği’nin açılışına sayılı günler kaldı. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un da katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek derneğin, taraftarları bir araya getireceği ve kulübe sponsorluk desteği sağlamak için faaliyet göstereceği öğrenildi.

Türkiye’nin önde gelen camialarından Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Gebze Fenerbahçeliler Derneği açılışına günler kaldı. Derneğin yönetim kurulu, sarı-lacivert renklerine gönül vermiş kongre üyelerinden oluşuyor. 65 üye ile gerçekleştirilecek açılış organizasyonuna Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç’un da katılacağı öğrenildi. Temmuz ayı sonunda açılması planlanan derneğin; Gebze, Darıca, Çayırova ve Dilovası ilçelerindeki bütün Fenerbahçelileri bir araya getirmesi hedefleniyor.

“En büyük amacımız Fenerbahçe’ye Gebze’den sponsorluklar bulmak”

Yaklaşık 30 yıldır çalışma hayatını Gebze’de sürdürdüğünü aktaran Ümit Sarıtoprak, “Gebze’de böyle bir eksiklik vardı. Gebze sanayi bakımından çok önemli bir yer. Sanayi ile Fenerbahçe arasında bir köprü görevi görmek istiyoruz. Onun için böyle bir oluşum yaptık. Yönetim kurulumuzda çok önemli sanayici ve iş adamlarından oluşuyor. Derdimiz Fenerbahçe’ye hizmet etmek. Bizim dernek olarak en büyük amacımız Fenerbahçe’ye Gebze’den sponsorluklar bulmak. Bu yönde çalışmalarımız da var. Birkaç yerle görüşmede de son aşamadayız. İnşallah Gebze’deki sanayinin gücüyle Fenerbahçe Spor Kulübü’ne hem maddi hem manevi olarak katkıda bulunmak istiyoruz. Bunun dışında sosyal sorumluluk projelerimiz olacak. Maddi anlamda sıkıntıları olan vatandaşlarımızı Fenerbahçe ile bir araya getirmek, onlara yardımcı olmak istiyoruz” dedi.

“Ali Koç’un da katılımıyla güzel bir açılış gerçekleştireceğiz”

Sarıtoprak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Burada dönem dönem toplantılarımız olacak. Kuruluş için 65 üye alımı yaptık. Kuruluşumuzu resmi olarak gerçekleştirdik. Yine dernekte kongre üyeleri üzerinden bir alım yapmayı planlıyoruz. Bizim derneğimizden önce insanların Fenerbahçe’ye üye olmalarını istiyoruz. Bu yönde bir arzumuz var. Açılışımız temmuz ayının sonlarına doğru olacak. Kulüp Başkanı Ali Koç’un da katılımıyla güzel bir açılış gerçekleştireceğiz. Gebze, Darıca, Çayırova, Dilovası, biz bu 4 ilçeyi bir olarak görüyoruz. Bu dernek ile 4 ilçeye de hizmet edeceğiz. Bu ilçelerdeki bütün Fenerbahçelileri bir araya getireceğiz. İleride de bu derneğimiz dışında başka bir dernek de açılmayacak. Yönetim kurulumuzu da ona göre seçtik. Yönetim kurulu üyelerimiz arasında her ilçeden olanlar var” diye konuştu.