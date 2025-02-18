Fenerbahçe'ye İsviçreli hakem

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Fenerbahçe'nin deplasmanda Belçika temsilcisi Anderlecht ile oynayacağı maçı İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer yönetecek.

Fenerbahçe'ye İsviçreli hakem
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Fenerbahçe’nin deplasmanda Belçika temsilcisi Anderlecht ile oynayacağı maçı İsviçre Futbol Federasyonu’ndan Sandro Scharer yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ikinci maçında Fenerbahçe, 20 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00’te Belçika Ligi ekiplerinden Anderlecht ile deplasmanda karşılaşacak. Bu zorlu mücadelede İsviçre Futbol Federasyonu’ndan Sandro Scharer düdük çalacak. Scharer’ın yardımcılıklarını Stephane De Almeida ve Jonas Erni yapacak. Müsabakanın 4. hakemi de Luca Cibelli olacak.

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Maçta VAR koltuğunda Lukas Fahndrich oturacak. AVAR’da ise Lionel Tschudi yer alacak.