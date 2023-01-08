Fenerbahçe'ye Kadıköy'de ezeli rakibinden ağır yenilgi

Fenerbahçe, Galatasaray ile oynadığı derbi maçta 3-0 yenilerek, iki yıl sonra ezeli rakibine mağlup oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 18. haftasında Fenerbahçe, sahasında Galatasaray’ı ağırladı. Sarı-lacivertliler, rakibinin 32. dakikada Sergio Oliveira, 78. dakikada da Kerem Aktürkoğlu, 90+10. dakikada da Icardi’nin golleriyle sahadan 3-0 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, mücadeleye 3’lü savunma ile başlarken, ikinci yarıda yeniden 4’lü savunmaya döndü. Oyuna dahil olan hücum oyuncuları da skora katkı sağlayamazken, sarı-lacivertliler 2 yıl sonra evinde ezeli rakibine mağlup oldu.

Bu sonucun ardından Galatasaray puanını 39’a yükseltirken, Fenerbahçe 35 puanda kaldı. Sarı-lacivertliler önümüzdeki hafta Gaziantep FK ile karşılaşacak.