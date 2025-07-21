Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Yeni sezon hazırlıklarına Portekiz'de devam eden Fenerbahçe, çalışmalarını bugün yaptığı anternmanla sürdürdü.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Yeni sezon hazırlıklarına Portekiz’de devam eden Fenerbahçe, çalışmalarını bugün yaptığı anternmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan oyuncular, antrenmanı çift kale maçlarla tamamladı.

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Dün akşam UD Leiria ile oynanan hazırlık maçında 60 dakika ve üzeri oynayan oyuncular ise günü rejenerasyon ve aktif dinlenme ile geçirdi.

Sar-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı çalışmayla sürdürecek.