Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Portekiz'de devam eden Fenerbahçe, günün tek antrenmanını sabah saatlerinde gerçekleştirdi.
Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Portekiz’de devam eden Fenerbahçe, günün tek antrenmanını sabah saatlerinde gerçekleştirdi.
Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.