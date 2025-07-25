Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor

Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Portekiz'de devam eden Fenerbahçe, günün tek antrenmanını sabah saatlerinde gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu hazırlıklarına Portekiz’de devam eden Fenerbahçe, günün tek antrenmanını sabah saatlerinde gerçekleştirdi.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

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Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.