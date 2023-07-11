Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam etti
Yeni sezon hazırlıklarına Rusya'da devam eden Fenerbahçe, akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü.
Yeni sezon hazırlıklarına Rusya’da devam eden Fenerbahçe, akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü.
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde St. Petersburg’da bulunan Petrovski Stadyumu’nda yapılan idman; ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladı. Ardından iki gruba ayrılan oyuncular pas çalıştı. İdman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın sabah yapacağı antrenmanla sürdürecek. Kanarya, akşam da Pari Premier Cup’taki ikinci maçında Kızılyıldız ile karşılaşacak. Smena Stadyumu’nda oynanacak mücadele saat 19.30’da başlayacak.