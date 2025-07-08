Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam idmanıyla sürdürdü

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam idmanıyla sürdürdü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı günün ikinci antrenmanıyla devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesislerinde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleşen idman salonda kuvvet ve dayanıklılık hareketleriyle başladı. Ardından ısınma, çabukluk, pas çalışmaları ve dayanıklılık koşuları yapan futbolcular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

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Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.