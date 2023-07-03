Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.
Fenerbahçe, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.
Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Dar alanda pas organizasyonlarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci çalışmasıyla devam edecek.