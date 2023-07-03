Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Fenerbahçe, 2023-2024 sezonu hazırlıklarını bugün sabah saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.

Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Dar alanda pas organizasyonlarıyla devam eden idman, bireysel çalışmalarla sona erdi.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci çalışmasıyla devam edecek.