Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde Can Bartu Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe’de Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde milli oyunculardan yoksun gerçekleştirilen antrenman ısınma, çabukluk ve koordinasyon çalışmalarıyla başladı. Pas çalışmaları sonrası çift kale maçlar yapan oyuncular, antrenmanı dayanıklılık koşularıyla tamamladı.

Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlarla devam edecek.