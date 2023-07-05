Fenerbahçe yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Dar alanda yapılan pas çalışmalarıyla süren idman, dayanıklılık koşularıyla tamamladı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanlarla devam edecek.