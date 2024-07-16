Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde sabah saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde sabah saatlerinde yaptığı günün ilk antrenmanıyla sürdürdü.

Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde ısınma, koordinasyon, çabukluk ve pas çalışmalarıyla başlayan antrenman; taktiksel çalışmalarla tamamlandı.

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Sarı-lacivertliler, hazırlıklarına akşam saatlerinde yapacağı günün ikinci antrenmanı ile devam edecek.