Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleşen idman salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon hareketleri yapan oyuncular, antrenmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamladı.

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Sarı-lacivertliler, yarın yapacağı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.