Fenerbahçe yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı

Süper Lig'de evinde karşı karşıya geldiği Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, ligde yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı.

Fenerbahçe yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Süper Lig’de evinde karşı karşıya geldiği Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, ligde yenilmezlik serisini 16 maça çıkardı.

Trendyol Süper Lig’in 27. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Sarı-lacivertliler, geriye düştüğü maçta Mert Hakan Yandaş ve Michy Batshuayi’nin golleriyle 2-1’lik galibiyete ulaşırken, puanını 70’e yükseltti. Ligin 11. haftasında Trabzonspor’a 3-2 kaybeden Kanarya, daha sonrasında ligde oynadığı 16 maçı kaybetmedi. Bu süreçte 12 galibiyet, 4 beraberlik elde etti.

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Fenerbahçe, ligde bir sonraki hafta Hatayspor’a konuk olacak.