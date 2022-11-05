Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı
Fenerbahçe'de olağan olarak gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı.
Fenerbahçe’de olağan olarak gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı.
Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen Fenerbahçe Divan Kurulu Toplantısı başladı. Toplantıya Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim kurulu üyeleri ve Yüksek Divan Kurulu Üyeleri katıldı.