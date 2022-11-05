Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı

Fenerbahçe'de olağan olarak gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Fenerbahçe’de olağan olarak gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı.

Kalamış Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleştirilen Fenerbahçe Divan Kurulu Toplantısı başladı. Toplantıya Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetim kurulu üyeleri ve Yüksek Divan Kurulu Üyeleri katıldı.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı