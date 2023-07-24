Fenerbahçe, Zimbru hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme turu ilk maçında sahasında karşılaşacağı Zimbru maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme turu ilk maçında sahasında karşılaşacağı Zimbru maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen idman; ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladı. Ardından 2 gruba ayrılan oyuncular, 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptılar. 2 grup halinde yapılan şut çalışmalarıyla süren idman; taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Fenerbahçe, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.