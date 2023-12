Fenerbahçeli eski milli futbolcu Faruk Yiğit'ten derbi tahmini: 3-1

TAKİP ET

Fenerbahçeli eski milli futbolcu Faruk Yiğit, pazar günü Galatasaray ile oynanacak derbiyi sarı-lacivertlilerin 3-1 kazanacağı tahmininde bulunurken, “Yeni doğan nesiller hep Galatasaray’ın şampiyonluğunu görüyor. Bu yüzden de Fenerbahçe bir an önce bu derbileri kazanıp, farkı 3 puana çıkarıp, liderliği daha bir rahat şekilde götürebilmesi için bu maçı almak zorunda” dedi.

Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Yalovaspor’un Teknik Direktörü Faruk Yiğit, 24 Aralık Pazar Günü oynanacak Fenerbahçe - Galatasaray maçıyla ilgili tahminlerini açıkladı. Fenerbahçe formasıyla derbi heyecanlarını çokça yaşadığını hatırlatan Yiğit, “Averajla Fenerbahçe önde şu an. Tabii ki Türkiye’de Galatasaray-Fenerbahçe derbisi olduğu zaman dünya duruyor. Bütün gözler oraya çevriliyor. Fenerbahçe, son 10 yıldır şampiyon olmamasından dolayı çok daha önemli bir konumda şu an. Çünkü yeni doğan nesiller hep Galatasaray’ın şampiyonluğunu görüyor. Bu yüzden de Fenerbahçe bir an önce bu derbileri kazanıp, farkı 3 puana çıkarıp, liderliği daha bir rahat şekilde götürebilmesi için bu maçı almak zorunda” diye konuştu.

Sakatlık yaşayan ve derbide oynayıp oynamayacağı henüz belli olmayan Fenerbahçe’nin Boşnak yıldızı Edin Dzeko ile ilgli soruya da yanıt veren Yiğit, “Fenerbahçe gibi kulüplerde tabii ki Dzeko çok önemli bir oyuncu ama ne olursa olsun burası Fenerbahçe Kulübü. O yoksa başka bir oyuncu girer, yine onun işini yapmaya çalışır. İnşallah maça kadar yetişir. Çünkü sonuçta bildiğim kadarıyla arka adalesinde ödem gibi bir şey oluşmuş. Zorlamadan inşallah onu da bu hafta sonuna kadar halleder. Ondan sonra da maça çıkar diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe’nin 3-1 gibi bir sonuçla maçı alacağını düşünüyorum"

Faruk Yiğit, 2 takım açısından da önemli bir mücadele yaşanacağını belirtti. Futbol severlerin iyi bir maç izleyeceğini düşündüğünü ifade eden Yiğit, “Belki son yıllarda ilk defa böyle kafa kafaya giden 2 takımın şampiyonluktaki çok önemli bir maçı. 2 tarafı da çok ilgilendiriyor. Özellikle Fenerbahçe’de olanları hele bizleri daha çok ilgilendirdiği için artık bu şansı kırıp bir an önce Fenerbahçe’yi şampiyon yapmaları lazım. Böyle maçların çok zor tahminini vermek. Çünkü maç içerisinde neler oluyor, neler bitiyor onu yaşadığım zaman bir bakıyorsun çok iyi oynarken bir kırmızı kart oluyor. Bir maçta bir anda her şey tersine dönüyor. İnşallah böyle bir şey olmazsa ben Fenerbahçe’nin 3-1 gibi bir sonuçla maçı alacağını düşünüyorum” diye konuştu.

“Avrupa Şampiyonası’nı yine ilk 2’de bitireceğimizi düşünüyorum”

Avrupa Şampiyonası’na katılacak Türkiye Milli Takımı ve Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile ilgili görüşlerini de açıklayan Faruk Yiğit, 1996’da Avrupa Şampiyonası’na giden kadroda olduğunu hatırlattı. Montella’nın Türk halkından biri gibi davrandığını kaydeden Yiğit, şöyle konuştu:

“Futbolcularla uyumuna, elektriğine baktığınız zaman zaten anlayabiliyorsun ve geldikten sonra da başarılı gittiğini görebiliyoruz. Sanki bizden biri gibi ve gerçekten de iyi bir hoca. Daha önce Adana Demirspor’da neler yaptığını gördük. Milli Takım’a da bunu yansıttığı zaman çok daha başarılı olacağını düşünüyorum. Çekya ve Portekiz ile daha önce de gruplarda denk gelmiştik. Çekya’nın önünde bitirmiştik. Portekiz biraz zor ama bunu da aşacağımızı düşünüyorum. Grubu ilk 2’de bitireceğimizi düşünüyorum. Çünkü, gerçekten Milli Takım’ın son yapılanmasıyla çok şeyi değiştirdiğini gördüm.”