Fenerbahçeli futbolcular Guendouzi, Nene ve Cherif, taraftarlarla buluştu
Fenerbahçe futbol takımının oyuncuları Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene ve Sidiki Cherif, imza gününde taraftarlarla bir araya geldi.
Fenerbahçe futbol takımının oyuncuları Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene ve Sidiki Cherif, imza gününde taraftarlarla bir araya geldi.
Fenerbahçe, futbolcular Matteo Guendouzi, Dorgeles Nene ve Sidiki Cherif’in katılım sağladığı imza günü düzenledi. Maraton Fenerium Mağazası’nda düzenlenen organizasyona yoğun ilgi gösteren taraftarlar, mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Taraftarların formalarını ve kulübün ürünlerini imzalayan Guendouzi, Nene ve Cherif, fotoğraf isteklerini de geri çevirmedi.