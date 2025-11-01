Fenerbahçeli Sevgi Uzun'dan, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 1000. sayı
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın başarılı oyuncusu Sevgi Uzun, Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 1000. sayısına ulaştı.
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi’n 5. haftasında Fenerbahçe, Dardanel Çanakkale Belediyespor’u 103-81’lik skorla mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Sevgi Uzun da kulüp adına önemli bir başarıya imza attı. 27 yaşındaki basketbolcu, Çanakkale ekibine karşı 23 dakika parkede kalırken 5 sayı üretti.
Sevgi, bugünkü mücadelede Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde toplam 1000. sayısına ulaştı.