Fenerbahçeli taraftarlardan 'istifa' çağrısı

Fenerbahçe'nin son 16 turunda Avrupa Ligi'ne veda etmesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar Başkan Ali Koç'u istifaya davet etti.

Fenerbahçeli taraftarlardan 'istifa' çağrısı
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Fenerbahçe’nin son 16 turunda Avrupa Ligi’ne veda etmesinin ardından sarı-lacivertli taraftarlar Başkan Ali Koç’u istifaya davet etti.

UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Sevilla’ya 2-0 mağlup olan Fenerbahçe, rövanş karşılaşmasında Kadıköy’de 1-0 kazanmasına rağmen turnuvadan elendi. Müsabakanın ardından Fenerbahçeli taraftarlar, sarı-lacivertli yönetime istifa çağrısında bulundu. Fenerbahçeli taraftarlar ‘Ali Koç istifa’ şeklinde tezahüratları yaptı.