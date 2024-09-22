Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç'a tepki

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin 3-1 Galatasaray galibiyeti ile sonuçlanması ile beraber Fenerbahçe taraftarları yönetim ve başkan Ali Koç'a tepki gösterdi.

Fenerbahçeli taraftarlardan Ali Koç'a tepki
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
kolan
kolan
kolan
kolan

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin 3-1 Galatasaray galibiyeti ile sonuçlanması ile beraber Fenerbahçe taraftarları yönetim ve başkan Ali Koç’a tepki gösterdi.

Dev derbide Fenerbahçe’nin Galatasaray’a sahasında 3-1 yenilmesinin ardından Fenerbahçeli taraftarlar Ülker Stadyumunun etrafında toplandı. Taraftarlar sonucun ardından başkan Ali Koç’a tepki gösterdi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb