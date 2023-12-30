Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlar, Sabiha Gökçen Havalimanı'na akın etti

Suudi Arabistan’dan dönen Fenerbahçe kafilesini karşılamak için Sabiha Gökçen Havalimanı’na gelen Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftarlar, ortak tezahüratlar eşliğinde bekleyişlerini sürdürüyor.

2022-2023 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası’nın sahibi Fenerbahçe, dün akşam Turkcell Süper Kupa Finali’nde Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da TSİ 20.45’te kozlarını paylaşacaktı. Ancak Fenerbahçe’nin ve Galatasaray’ın Atatürk tişörtleri ve pankartlarla ısınmaya çıkmasına Suudili yetkililerin izin vermemesinden dolayı iki kulüp mücadeleyi oynamama kararı aldı. Süper Kupa’nın iptal edilmesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe kafilesi Türkiye’ye doğru yola çıktı.

Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali’ne iniş yapacak olan Fenerbahçe kafilesini taşıyan uçağı beklemek için çok sayıda Fenerbahçeli ve Galatasaraylı taraftar, havalimanına akın etti. Sabaha karşı 06.00’da iniş yapması planlanan kafileyi bekleyen taraftarlar, ‘Türkiye’ ve ‘Mustafa Kemal Atatürk’ tezahüratları yapıyor.