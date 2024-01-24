Fenerium tırı Bilecik'te

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün resmi lisanslı ürünlerinin satıldığı Fenerium tırı Bilecik’e geldi.

Bilecik Atatürk Parkı önünde kurulan Fenerium tırı, 2 gün süreyle Bilecikli Fenerbahçelilere hizmet verdi. Fenerium tırının kurulduğu alana gelerek yetkililerden bilgi alan Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kongre üyesi İbrahim Rafet Sünetci, "Fenerium tırı sayesinde Bilecikli Fenerbahçelileri sarı-lacivert renklerle buluşturduk. Bizler tek bilek değil, tek yürek çalışıyoruz. Halkımızın ilgisi çok yoğun oldu. Bu da bizleri mutlu ediyor. Tüm fenerli vatandaşlarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.