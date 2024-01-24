Fenerium tırı Bilecik'te
Fenerbahçe Spor Kulübü'nün resmi lisanslı ürünlerinin satıldığı Fenerium tırı Bilecik'e geldi.
Fenerbahçe Spor Kulübü’nün resmi lisanslı ürünlerinin satıldığı Fenerium tırı Bilecik’e geldi.
Bilecik Atatürk Parkı önünde kurulan Fenerium tırı, 2 gün süreyle Bilecikli Fenerbahçelilere hizmet verdi. Fenerium tırının kurulduğu alana gelerek yetkililerden bilgi alan Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kongre üyesi İbrahim Rafet Sünetci, "Fenerium tırı sayesinde Bilecikli Fenerbahçelileri sarı-lacivert renklerle buluşturduk. Bizler tek bilek değil, tek yürek çalışıyoruz. Halkımızın ilgisi çok yoğun oldu. Bu da bizleri mutlu ediyor. Tüm fenerli vatandaşlarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.