Fenerköy ateş püskürdü

Kulüp başkanı Muharrem Eren 3-1 yenildikleri Beylikdüzü Demir maçı sonrasında yaşananlara adeta ateş püskürdü. Eren, hakemin maçı 1-1'ken düdüğünü çalarak bitirdiğini, daha sonra soyunma odasından takımları çağırarak yeniden oynattığını ve 3-1 yenildiklerini söyledi. Eren sosyal medya hesabında bir paylaşım yaparak olanları anlattı. Eren “Bu Pazar günü Beylikdüzü Demir ile Fenerköy kulübü 1.Amatör Lig maçımız vardı. Oyuncumuz sakatlandı. 22 dakika sahada ambülans bekledik. Sonuçta maç kaldığı yerden tekrar başladı ve maçı yöneten hakem bize 3 kırmızı kart, rakip takımada 1 kırmızı kart vererek maç 1-1'ken maçı bitirdi. Soyunma odasına girdik. Deplasmandan 1 puan alıp dönmeye hazırlık yapıyorduk. Hakem tekrar sahaya döndü ve 8 kişi ile son dakika maçı 3-1 kaybettik. Seni Allah'a havale ediyorum. Fenerköyspor kulübümüz hakkını kanunlar önünde arayacaktır. Hakkımızı kullanacağız. Bunu herkes bilsin. Takdir sizlerin.” ifadesini kullandı.